『アイアンフラワースタンド丸型 フラワースタンド プランター台 ホワイト 白 北欧 アンティーク調 おしゃれ シンプル ガーデン 庭 カフェ 3段 三段 ラウンド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 18時 55分に出品され03月28日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜商品詳細＞
サイズ：幅 約550×奥行 約470×高さ 約530mm
重量：2.4(kg)
＜ご注意＞
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、固体ごとに溶接のゆがみ・塗装ムラなどがある場合があります・
※塗装の演出上、塗料のかすれや錆などが含まれる場合がございます。予めご了承下さい。
＜ご案内＞
代引不可
3-4営業日での発送 ※ご入金確認後の発送手配となります。やむを得ず在庫切れの場合もございます。予めご了承下さい。
＜関連ワード＞
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落札価格8085円
753 入札履歴
終了
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