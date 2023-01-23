アイアンフラワースタンド丸型 フラワースタンド プランター台 ホワイト 白 北欧 アンティーク調 おしゃれ シンプル ガーデン 庭 カフェ 3段 三段 ラウンド【コストコ お買い得】

商品情報

＜商品詳細＞

サイズ：幅 約550×奥行 約470×高さ 約530mm

重量：2.4(kg)



＜ご注意＞



※一点一点ハンドメイドで製造しているため、固体ごとに溶接のゆがみ・塗装ムラなどがある場合があります・

※塗装の演出上、塗料のかすれや錆などが含まれる場合がございます。予めご了承下さい。



＜ご案内＞

代引不可

3-4営業日での発送 ※ご入金確認後の発送手配となります。やむを得ず在庫切れの場合もございます。予めご了承下さい。



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