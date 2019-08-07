『ＴＨＥ ＩＤＯＬＭ＠ＳＴＥＲ ＣＩＮＤＥＲＥＬＬＡ ＧＩＲＬＳ ６ｔｈＬＩＶＥ ＭＥＲＲＹ−ＧＯ−ＲＯＵＮＤＯＭＥ！！！（Ｂｌｕ−【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 16時 15分に出品され03月31日 16時 15分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ＣＩＮＤＥＲＥＬＬＡ ＧＩＲＬＳ，大橋彩香，福原綾香，藍原ことみ，青木志貴，青木瑠璃子

販売会社/発売会社：日本コロムビア（株）

発売年月日：2019/08/07

JAN：4549767071619

規格品番：CLB1011

／／付属品〜カートンＢＯＸ３個、特典Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ２枚、歌詞付きオールカラー豪華メモリアルフォトブック６冊付 商品カテゴリ ブックオフ ヤフー店 ＤＶＤ アニメ アニメライブ・イベント DVD、映像ソフト アニメーション その他

JANコード/ISBNコード 4549767071619

商品コード 0019384395