『想い出のアニメライブラリー 第６集 まいっちんぐマチコ先生 ＤＶＤ−ＢＯＸ ＰＡＲＴ１ デジタルリマスター版／えびはら武司（原作）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 18時 40分に出品され04月11日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
えびはら武司（原作），吉田理保子（マチコ先生），野沢雅子（ケン太），つかせのりこ（カメ），上梨一也（キャラクターデザイン），乾裕樹（音楽）
販売会社/発売会社：株式会社ベストフィールド(ＴＣエンタテインメント（株）)
発売年月日：2012/10/26
JAN：4571317710365
規格品番：BFTD36
えびはら武司のコミックを原作としたＴＶアニメをＢＯＸ化。自由な校風を持つ私立あらま学園にやってきた女性教師の麻衣マチコ。美人でスポーツ万能の彼女に大喜びの生徒たちが“スキンシップ”を取りながらどたばたな騒動を繰り広げる。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4571317710365
商品コード
0016877927
想い出のアニメライブラリー 第６集 まいっちんぐマチコ先生 ＤＶＤ−ＢＯＸ ＰＡＲＴ３ デジタルリマスター版／えびはら武司（原作）
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落札価格8085円
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