『Blu-ray)サザンオールスターズ/おいしい葡萄の旅ライブ-at DOME&日本武道館-”葡萄 完熟ギフト”BOX〈完 (VIZL-1300)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 14時 09分に出品され04月14日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ただ今、お取扱い外です】 メディア：Blu-ray / 2016/01/06発売 / 【完全生産限定盤】通算15枚目のオリジナル・アルバム『葡萄』を携え、全国11ヵ所23公演で行なった全国ツアーの模様を映像化。福岡、東京公演を中心に厳選したドーム公演のパフォーマンスのほか、22年ぶりとなる日本武道館でのライヴを収録している。[カテゴリ:サザンオールスターズ]