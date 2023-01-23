『ゲゲゲの鬼太郎（第６作）ＤＶＤ ＢＯＸ１【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 15分に出品され04月05日 02時 15分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DVD】ゲゲゲの鬼太郎(ゲゲゲノキタロウ)／発売日：2018/10/02／BIBA-9021／／［キャスト］沢城みゆき／野沢雅子／古川登志夫／庄司宇芽香／藤井ゆきよ／田中真弓／島田敏／山口勝平［スタッフ］原作：水木しげる／シリーズディレクター：小川孝治／シリーズ構成：大野木寛／キャラクターデザイン：清水空翔／総作画監督：清水空翔／音楽：高梨康治／音楽：刃−ｙａｉｂａ−／制作：フジテレビ／制作：読売広告社／制作：東映アニメーション／＜収録内容＞