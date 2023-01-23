『ゴルフ アヴィレックス ＡＭＬワッフルポロ 3SAP11【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 00時 55分に出品され04月08日 00時 55分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ホワイト ／ ネイビー ／ カーキ

素材 本体:綿82％×ポリエステル11％×ポリウレタン7％ ／ リブ部分:ポリエステル95％×ポリウレタン5％ ／ 引手:合成皮革

機能 ストレッチ



ゴルフウエア ／ ウェア ／ 新品 ／ メンズ ／ 男性 ／ 半袖 ／ シャツ ／ ポロ

AMLワッフルポロ