『【30％OFFセール】ウエストバッグ メンズ レディース Jリンドバーグ J.LINDEBERG 日本正規品 2023 春夏 新作 ゴルフ 073-88503【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 14分に出品され03月14日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 T-on ティーオン メンズ レディース ゴルフ

Jリンドバーグ J.LINDEBERG 日本正規品

ウエストバッグ ウエストポーチ カートバッグ エンボスロゴワッペン 圧着風ファスナー スポーティー ゴルフ

実寸サイズ

F(99) 縦14cm 横(上部)27cm まち(最大)9cm ポケット1個

素材

表側 ポリエステル100％

裏側 ナイロン100％

機能

ファスナー仕様

カラー

ホワイト(004)

説明

ウエストバッグ ウエストポーチ カートバッグ エンボスロゴワッペン 圧着風ファスナー スポーティー バイカラー モノトーンデザイン カートポーチ ラウンドバッグ ラウンドポーチ