【30％OFFセール】ポロシャツ メンズ ロサーセン ROSASEN 2023 春夏 新作 ゴルフウェア 044-28212【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

T-on ティーオン メンズ商品詳細 ゴルフウェア

ロサーセン ROSASEN

ポロシャツ 長袖 ハイネックにもなる ハーフジップアップ 鹿の子素材 UVカット コットン混紡 ストレッチ ボーダー柄 ロゴ刺繍 ゴルフウェア

表記サイズ

M(48) L(50) LL(52)

実寸サイズ

M(48) 身幅50cm 肩幅42cm 後ろ着丈66cm

L(50) 身幅53cm 肩幅44cm 後ろ着丈67cm

LL(52) 身幅57cm 肩幅46cm 後ろ着丈69cm

素材

本体 ポリエステル59% 綿40% ポリウレタン1%

機能

ストレッチ 伸縮性 UVカット 吸水 速乾 ハーフジップアップ KEEP SUSTAINABILITY FOR ALL GOOD THINGS

カラー

グレー(12) ブルー(91) ネイビー(98)

吸水速乾・UV・ストレッチ機能を併せ持つ、先染めのエコ素材を使用。

キックバック性とハリ感がある素材で、ゆったりしたシルエットに。ベーシックなボーダーアイテム。

KEEP SUSTAINABILITY FOR ALL GOOD THINGS・・・

環境を考えた製品開発や生産者や労働の支援等を推奨するエコ規格製品にはこちらの下げ札がつきます

MADE IN JAPAN 春夏 春 夏 父の日