『クイックシルバー メンズ 水着 サーフパンツ ボードショーツ トランクス HIGHLITE ARCH 19 プレゼント ギフト 夏 海 プール 人気 QUIKSILVER 【EQYBS04763】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 11時 29分に出品され03月12日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【国内正規取扱店】

Quicksilver｜クイックシルバー



HIGHLITE ARCH 19

メンズ ボードショーツ

【EQYBS04763】



程よいフィット感とアウトシームのARCHディティールが特徴的なボードショーツです。ヘムのシェイプがストレッチ性と動きやすさを考慮したカーブ型となっています。左裾とバックポケットにはブランドロゴパッチでアクセントをプラス。長めのレングスはタウン映えもよく、リゾートスタイルとしても活躍します。



カラー：

01.BGD7(ブルー)

02.KZM7(グレー)

03.KTA6(チャコール)

04.KTA7(チャコール)

05.KVJ0(ブラック)

サイズ：28inch / 30inch / 32inch

素材：ポリエステル88％ ポリウレタン12％

品番：EQYBS04763



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