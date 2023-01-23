『MADNESS マッドネス スケボー スケートボード デッキ PERELSON REMEDIO SLICK R7 DECK NO22【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 04分に出品され03月06日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様

カナディアンメイプル 7プライ

デッキテープ付き



サイズ

8.375 x 32.4 インチ

(約 21.2725 x 82.296cm)



商品説明

ロサンゼルス発、ヘッシュスタイル スケートボード ブランドMADNESSのオフィシャル スケボー デッキ。



ウィールバイトしにくい様にホイールウェルが彫られた、ダブルキックシェイプモデル。

サイズは横幅8.375で、INDEPENDENT系トラックなら149、THUNDER系トラックも149がオススメです。



環境に配慮しスケートボード用に植林された北米メイプル素材を軽量なレジンエポキシ接着でプレスしたレジン7ボード。

コンクリートパークをゴリゴリに攻めたい方にピッタリな個性的な一枚です。



実店舗とかねていますので、商品が完売の場合がございます。ご了承くださいませ。

デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。

デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。