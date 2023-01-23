『スカート [トミー ヒルフィガー ゴルフ] レディース パネルボーダー ポンチスカート【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 20時 45分に出品され03月28日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:73054997

ショップ:YAMANI GOLF，ヤマニゴルフ

ブランド:TOMMY HILFIGER GOLF，トミー ヒルフィガー ゴルフ

商品名:[トミー ヒルフィガー ゴルフ] レディース パネルボーダー ポンチスカート

カテゴリ:スカート>スカート

ブランド品番:THLA331

素材:ポリエステル94% ポリウレタン6%

原産国:中国

カラー:ホワイト，ネイビー，コーラルピンク

サイズ:XS，S，M，L，LL

企画ID:1585643，1568636，1533569，928780