『スカート [トミー ヒルフィガー ゴルフ] レディース パネルボーダー ポンチスカート【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 20時 45分に出品され03月28日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:73054997
ショップ:YAMANI GOLF，ヤマニゴルフ
ブランド:TOMMY HILFIGER GOLF，トミー ヒルフィガー ゴルフ
商品名:[トミー ヒルフィガー ゴルフ] レディース パネルボーダー ポンチスカート
カテゴリ:スカート>スカート
ブランド品番:THLA331
素材:ポリエステル94% ポリウレタン6%
原産国:中国
カラー:ホワイト，ネイビー，コーラルピンク
サイズ:XS，S，M，L，LL
企画ID:1585643，1568636，1533569，928780
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落札価格8085円
455 入札履歴
終了
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