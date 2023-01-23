『【30％OFFセール】ポロシャツ メンズ Jリンドバーグ J.LINDEBERG 日本正規品 2023 春夏 新作 ゴルフウェア 071-28343【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 19時 11分に出品され04月29日 19時 11分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 T-on ティーオン メンズ商品詳細 ゴルフウェア

Jリンドバーグ J.LINDEBERG 日本正規品

ポロシャツ

実寸サイズ

S(44) 身幅49cm 肩幅42cm 後ろ着丈71cm

M(46) 身幅51cm 肩幅43cm 後ろ着丈73cm

L(48) 身幅54cm 肩幅45cm 後ろ着丈74cm

LL(50) 身幅58cm 肩幅48cm 後ろ着丈75cm

機能

ストレッチ 伸縮性 吸水 速乾

カラー

ホワイト(004) レッド(063) ネイビー(098)

説明

TX ジャージーで作られた半袖ポロシャツ。

シルエットはレギュラーフィット。

前立ては3つボタンタイプ。











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