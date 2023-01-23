『アルチビオ archivio レディース 蛍光カラーカートバッグ ポーチ ゴルフウェア (アウトレット30%OFF) 通常販売価格:16500円【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 17時 21分に出品され04月14日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブランド:archivio
・メーカー:株式会社ビキジャパン
・品番:A210909
・カラー:ピンク系 オレンジ系 イエロー系
・素材
表地:ナイロン100%
別布部分:ナイロン100%
裏地:ポリエステル100%
・サイズ(実寸サイズ) 00
縦:約23cm 底横＝約24cm 上横=約34cm 幅:約11cm 持ち手含縦:約37cm
(実際の商品が数値と多少異なる場合がございます)
・機能性
軽量
ポケット外に1つ 中に2つ
入れ口ファスナー付き
蛍光カラーラウンドバッグ。
(a)とリボンがポイントのカートバッグです。
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落札価格8085円
637 入札履歴
終了
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