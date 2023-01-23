『ブラック＆ホワイト Black&White BUF7231W ボストンバッグ ゴルフバッグ 旅行バッグ スポーツ用品 ゴルフ用品 コンペ景品 春夏秋冬【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 51分に出品され03月03日 15時 51分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブラック＆ホワイトのボストンバッグです。

厚手で丈夫なオックス生地を使用しており、カジュアルなデザインです。

ジップ付きの外ポケットや中にも収納ポケットがあり便利。

ショルダーベルト付きで２ＷＡＹ仕様。

シンプルなデザインで使いやすいボストンバッグです。



素材

（表地）ポリエステル：100％

（裏地）ポリエステル：100％



MADE IN CHINA

メーカー希望小売価格￥16，500（税込）



FIRSTSTAGE（ファーストステージ）