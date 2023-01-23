『クリアランス30%OFF ウォール柄 ジャガード スウェットショートパンツ メンズ アドミラル ADMA320 ゴルフウェア ウエア ウェアー ボトムス ズボン ハーフパンツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 20時 56分に出品され03月13日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 城壁をイメージしたウォールパターンをジャカードで表現。綺麗な表面感の一味違うショートパンツです。



製品名：ウォール柄 ジャガード スウェットショートパンツ

ブランド：ADMIRAL / アドミラル

型番：ADMA320

素材：ポリエステル97％ ポリウレタン3%

機能:UVカット