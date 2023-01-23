『九桜 剣道 道具袋 ファッションナイロン ボストン少年用リュック式 黒 FN73B【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 08時 05分に出品され04月03日 08時 05分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

九桜 剣道 道具袋 ファッションナイロン ボストン少年用リュック式 黒 FN73B



【商品説明】

・カラー:黒色

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 28.30 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。