『学研ステイフル(Gakken Sta:Ful)_きかんしゃトーマス レッツゴー大冒険! DX(対象【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 13分に出品され03月30日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スイッチを操作して、トーマスとパーシーとニアをゴールさせよう！

対象年齢：3歳以上

集中力・思考力・手先の器用さ

生産国：タイ

電池不要

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