『GIZA PRODUCTS(ギザプロダクツ) プロムナードバー ロ-ライズ バークランプ ハンドル径25.4mm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 19時 11分に出品され05月02日 19時 11分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ詳細 : 幅 : 590mm クランプφ : 25.4mm ライズ : 32mm

重量 ( カタログ値 ) : 293g

対応種 タイプ : MTB

NR-AL217BT