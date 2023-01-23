『ペットライン プッチーヌ 半生 7歳から 国産ささみ入り 200g(50ｇ×4) ソフト 国産 無着色 アソート 小分け 200g(50g×【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 12時 06分に出品され03月06日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドッグフード セミモイストフード
【商品名】
ペットライン プッチーヌ 半生 7歳から 国産ささみ入り 200g(50ｇ×4) ソフト 国産 無着色 アソート 小分け 200g(50g×
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14.0×6.0×17.0cm
・本体重量:0.2kg
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 30.80 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 3.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8084円
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終了
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