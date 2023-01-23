『ペットライン プッチーヌ 半生 7歳から 国産ささみ入り 200g(50ｇ×4) ソフト 国産 無着色 アソート 小分け 200g(50g×【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 12時 06分に出品され03月06日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドッグフード セミモイストフード

【商品名】

ペットライン プッチーヌ 半生 7歳から 国産ささみ入り 200g(50ｇ×4) ソフト 国産 無着色 アソート 小分け 200g(50g×



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14.0×6.0×17.0cm

・本体重量:0.2kg



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 3.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。