『ルアー釣り用PEライン ダイワ UVF ソルティガ SJ DURAセンサー×8+Si2 1200m 1.5号/26lb【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 44分に出品され03月24日 17時 44分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:1.5号/26lb ジャンル:ライン・釣り糸/ルアー釣り用PEライン/シーバス用PEライン メーカー: ダイワ(Daiwa) 【特集区分】タチウオおすすめアイテムフィッシング特定商品(ライン・ルアー)02 関連ワード:釣り具 釣具 つり具 釣り糸 管理釣り場 管釣り 釣り堀 釣堀 すずき スズキ