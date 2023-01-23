『安さの限界に挑戦！ 送料無料 ザ ノースフェイス バックパック キッズ ジュニア 子供 テルス20 THE NORTH FACE NMJ72320 黒 カーキ 青 男の子【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 26分に出品され03月09日 14時 26分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
[単位(cm)]
縦/43cm
横/27cm
マチ/17cm
容量/20L
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：THE NORTH FACE ザ ノースフェイス
アイテム：バックパック
スタイルNo：NMJ72320
商品名：テルス20
性別：キッズ ジュニア 子供
原産国：Vietnam 他
素材：260Dリサイクルドビーナイロン、315Dリサイクルスモールドビーナイロン
重量：約650g
ザ ノースフェイスより「テルス20」です。
日帰りハイキングから寝袋を持たない山小屋泊の山行、アクティブなスタイルの旅行やデイリーユースまで幅広く活用できるパネルローディング型のキッズ用トレッキングパックです。EVAフォームとメッシュで構成した背面パネルを装備し、成形ショルダーで背負い心地を高めることで、通気性とフィット感を向上させました。また、軽量化にも取り組み、耐久性とのバランスもアップデート。小学生から活用できる本格的な登山用バックパックとして使えるアイテムです。
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落札価格8084円
422 入札履歴
終了
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