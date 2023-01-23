安さの限界に挑戦！ 送料無料 ザ ノースフェイス バックパック キッズ ジュニア 子供 テルス20 THE NORTH FACE NMJ72320 黒 カーキ 青 男の子【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

採寸

[単位(cm)]

縦/43cm

横/27cm

マチ/17cm

容量/20L

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド：THE NORTH FACE ザ ノースフェイス

アイテム：バックパック

スタイルNo：NMJ72320

商品名：テルス20

性別：キッズ ジュニア 子供

原産国：Vietnam 他

素材：260Dリサイクルドビーナイロン、315Dリサイクルスモールドビーナイロン

重量：約650g

ザ ノースフェイスより「テルス20」です。

日帰りハイキングから寝袋を持たない山小屋泊の山行、アクティブなスタイルの旅行やデイリーユースまで幅広く活用できるパネルローディング型のキッズ用トレッキングパックです。EVAフォームとメッシュで構成した背面パネルを装備し、成形ショルダーで背負い心地を高めることで、通気性とフィット感を向上させました。また、軽量化にも取り組み、耐久性とのバランスもアップデート。小学生から活用できる本格的な登山用バックパックとして使えるアイテムです。

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