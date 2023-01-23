『山善(YAMAZEN) 扇風機 充電式デスクファン ミラーファン LEDライト 卓上扇風機 YDS-CM30(W)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 15分に出品され03月20日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善(YAMAZEN) 扇風機 充電式デスクファン ミラーファン LEDライト 卓上扇風機 YDS-CM30(W)



【商品説明】

山善(YAMAZEN) 扇風機 充電式デスクファン ミラーファン LEDライト 卓上扇風機 YDS-CM30(W)

・76012

・[本体サイズ]幅21×奥行15×高さ33cm 重量830g

X08HMR3LNK



【サイズ】

高さ : 18.90 cm

横幅 : 24.40 cm

奥行 : 39.10 cm

重量 : 1.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。