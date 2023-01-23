『山善(YAMAZEN) 扇風機 充電式デスクファン ミラーファン LEDライト 卓上扇風機 YDS-CM30(W)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 15分に出品され03月20日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善(YAMAZEN) 扇風機 充電式デスクファン ミラーファン LEDライト 卓上扇風機 YDS-CM30(W)
【商品説明】
山善(YAMAZEN) 扇風機 充電式デスクファン ミラーファン LEDライト 卓上扇風機 YDS-CM30(W)
・76012
・[本体サイズ]幅21×奥行15×高さ33cm 重量830g
X08HMR3LNK
【サイズ】
高さ : 18.90 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 39.10 cm
重量 : 1.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8084円
194 入札履歴
終了
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