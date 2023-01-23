『PEAK ポケットメジャーリングマイクロスコープ25× 2036-25【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 00分に出品され03月05日 03時 00分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PEAK ポケットメジャーリングマイクロスコープ25× 2036-25
【商品説明】
・ピーク・ポケット・メジャリング・マイクロスコ?プは、内臓スケールにより被検物を照合観察し、そのすぐれた解像力と、明るさを有効に使用することができ、またその利用範囲を一層広げる事ができます
・拡大率：25倍
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 3.90 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8084円
47 入札履歴
終了
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