『バウンサー用 木製トーイ ブラック/ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 11時 03分に出品され03月26日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バウンサー用 木製トーイ ブラック/ホワイト



【商品説明】

・スウェーデン製



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。