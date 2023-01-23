ドッグフード | (まとめ) ドッグフード ペットフード ファーストチョイス 子いぬ小粒チキン 1.1kg 10 ドックフード ペット用品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

ドッグフード ドライフード ドッグフード 犬 ペット

愛犬に。犬フード 犬えさ 犬用品 犬エサ 犬のエサ ドッグ用品

-- 上記は検索用ワード --



【商品名】

ドッグフード | (まとめ) ドッグフード ペットフード ファーストチョイス 子いぬ小粒チキン 1.1kg 10 ドックフード ペット用品

※商品名先頭の『 | 』から左は検索用キーワードです。実際の商品内容とは異なる場合があります。



【カラー、サイズ、セット内容等の選択】

下へ進むと選択リンクが表示されます。



【商品内容】



[ご注意事項]



・この商品は商品名に記載のとおり「×10」でお届けします。





【商品スペック】



[分類]



総合栄養食



[原材料]



鶏肉、コーン、鶏脂、米、ビートパルプ、たん白加水分解物、魚油(DＨA源)、乾燥全卵、大豆レシチン、酵母、全粒亜麻仁(オメガ3・6脂肪酸源)、乾燥トマト(リコピン源)、マンナンオリゴ糖、乾燥チコリ(イヌリン源)、ユッカ抽出エキス、タウリン、ビタミ...



続きは下へ進むとご確認いただけます。

※下へ進むと「注意事項」等の記載もございます。必ずご確認ください。