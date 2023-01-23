『ドッグフード | (まとめ) ドッグフード ペットフード ファーストチョイス 子いぬ小粒チキン 1.1kg 10 ドックフード ペット用品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 29分に出品され03月21日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】
ドッグフード | (まとめ) ドッグフード ペットフード ファーストチョイス 子いぬ小粒チキン 1.1kg 10 ドックフード ペット用品
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【商品内容】
[ご注意事項]
・この商品は商品名に記載のとおり「×10」でお届けします。
【商品スペック】
[分類]
総合栄養食
[原材料]
鶏肉、コーン、鶏脂、米、ビートパルプ、たん白加水分解物、魚油(DＨA源)、乾燥全卵、大豆レシチン、酵母、全粒亜麻仁(オメガ3・6脂肪酸源)、乾燥トマト(リコピン源)、マンナンオリゴ糖、乾燥チコリ(イヌリン源)、ユッカ抽出エキス、タウリン、ビタミ...
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ビィナチュラル ルート・ポーク・ライト 中粒 4kg
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wanfoo ワンフー プレミアムドッグ(ウサギ肉＆鶏肉タイプ) レギュラー 成犬用小粒6kg(200g×30袋入り)
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セット販売ニュートロ シュプレモ ドライ 超小型犬?小型犬用 体重管理用 3kg×2コ
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シーザー ドッグフード トッピング あじわいチキン (12g×3本)×60 (ケース販売)
¥ 8080
アゼット プロフェッショナル ドッグフード フィッシュ＆ポテト 5kg アレルギーケア グレインフリー 小粒
¥ 8080
WATERMAN ウォーターマン公式 メトロポリタン エッセンシャル 油性 ボールペン 高級ブランド ギフト 正規輸入品 ピンクGT 2180130
¥ 8080
落札価格8084円
499 入札履歴
終了
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