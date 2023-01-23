『WellToBe多頭飼いに向け キャットフード 自動給餌器 猫 犬用 wifi スマート自動えさやり器 設定も簡単でした スマホ遠隔操作 タ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 05時 09分に出品され03月12日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,083円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

WellToBe多頭飼いに向け キャットフード 自動給餌器 猫 犬用 wifi スマート自動えさやり器 設定も簡単でした スマホ遠隔操作 タ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.70 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。