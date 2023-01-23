『[レフリック] バックパック KNAPSACK OLIVE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 32分に出品され03月11日 23時 32分に終了予定です。即決価格は8,083円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2012年スペインで設立されたブランド「Ｌｅｆｒｉｋ」は、使用済みのペットボトルの再生素材ＰＥＴで作られた環境に優しい生地を使用しています。