『KATO 20-870 V11 Nゲージ 複線線路セット 鉄道模型【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 19時 35分に出品され03月16日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO 20-870 V11 Nゲージ 複線線路セット 鉄道模型



【商品説明】

・付属品:リレーラー、取説等、プランバリエーションガイド



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。