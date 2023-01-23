『キャティーマン Nｅｋｏリビング キャティ?SKYウォーク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 53分に出品され04月30日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャティーマン Nｅｋｏリビング キャティ?SKYウォーク
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :17×140×225cm
・本体重量:3.8kg
・梱包サイズ:13.0cm×125.0cm×20.0cm
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 124.00 cm
重量 : 4.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8082円
410 入札履歴
終了
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