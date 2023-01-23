『ATHLETA(アスレタ) ジュニア 定番チーム対応ジャージパンツ 18004J 160サイズ ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 47分に出品され04月19日 19時 47分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ATHLETA(アスレタ) ジュニア 定番チーム対応ジャージパンツ 18004J 160サイズ ネイビー
【商品説明】
・サイズ(総丈/股下) 130() 140() 150() 160()
・素材 本体/ポリエステル100% 別布/ポリエステル94% ポリウレタン6%
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8082円
715 入札履歴
終了
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