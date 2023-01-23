『ATHLETA(アスレタ) ジュニア 定番チーム対応ジャージパンツ 18004J 160サイズ ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 47分に出品され04月19日 19時 47分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ATHLETA(アスレタ) ジュニア 定番チーム対応ジャージパンツ 18004J 160サイズ ネイビー



【商品説明】

・サイズ(総丈/股下) 130() 140() 150() 160()

・素材 本体/ポリエステル100% 別布/ポリエステル94% ポリウレタン6%



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。