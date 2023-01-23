『Strange And Familiar: Britain as Revealed by International Photographers【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 13時 43分に出品され03月20日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け ／ ISBN-13 : 9783791382326 ／ 出版社 : Prestel ／ ページ数 : 272 ／ 発売日 : 2016/5/15 ／ タイトル : Strange And Familiar: Britain as Revealed by International Photographers ／ 発送方法：こちらの商品はご注文後に海外からお取り寄せいたしますので、お届けまで2週間~4週間のお時間を頂戴しております。最大4週間までかかる場合がございますので、お急ぎの方・発送の催促される方は購入をご遠慮ください。ご注文後に弊社の国内配送センターへ取り寄せし、検品・再梱包して「レターパック・クリックポスト」にてお客様へお送りいたします。 ／ 注文後のキャンセルについて：注文後にはリアルタイムで海外に注文が入りますので、注文後には原則的にキャンセルすることが出来ません。注文する際にはくれぐれも慎重に行ってください。
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落札価格8082円
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終了
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