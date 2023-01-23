『KATO Nゲージ EF64 1000 JR貨物新更新色 3024-1 鉄道模型 電気機関車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 05時 01分に出品され04月16日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ EF64 1000 JR貨物新更新色 3024-1 鉄道模型 電気機関車
【商品説明】
・JR貨物承認済
・【付属品】 ・屋根上機器 ・手スリ ・ジャンパ栓 ・GPSアンテナ ・選択式ナンバープレート ・KATOナックルカプラー
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KATO Nゲージ 丸ノ内線の赤い電車 営団500形 増結 3両セット 10-1135 鉄道模型 電車
¥ 8080
KATO Nゲージ 東急電鉄 5050系 4000番台 増結A 4両セット 10-1257 鉄道模型 電車
¥ 8080
KATO Nゲージ しなの鉄道SR1系300番台 2両セット 10-1776 鉄道模型 電車
¥ 8080
KATO Nゲージ 80系 準急東海・比叡 増結 4両セット 10-380 鉄道模型 電車
¥ 8080
TOMIX Nゲージ 521系近郊電車 3次車 増結セット 2両 98043 鉄道模型 電車
¥ 8080
PECO HOm カーブポイント・左(エレクトロフログ) 鉄道模型用品 PESL-E1487
¥ 8079
天賞堂 HOゲージ スハフ43形 ぶどう色2号 57064 鉄道模型 客車
¥ 8079
天賞堂 HOゲージ スハ44形 ぶどう色2号 57063 鉄道模型 客車
¥ 8079
TOMIX Nゲージ JR E6系秋田新幹線 こまち 増結セット 98501 鉄道模型 電車
¥ 8079
天賞堂 HOゲージ スハ44形 ぶどう色2号 57063 鉄道模型 客車
¥ 8079
ロクハン Zゲージ T002-3 DD51 1000 A寒地形 JR貨物新A更新車
¥ 8079
KATO Nゲージ 車庫用引込線 電動ポイントセット V3 20-862 鉄道模型用品
¥ 8079
KATO Nゲージ EF64 0 1次形 3091-1 鉄道模型 電気機関車
¥ 8078
KATO Nゲージ 東急電鉄5050系4000番台 基本セット 4両 10-1831 鉄道模型 電車
¥ 8078
TOMIX Nゲージ EF60-500 9168 鉄道模型 電気機関車
¥ 8078
TOMIX Nゲージ EF60-500 9168 鉄道模型 電気機関車
¥ 8078
TOMIX Nゲージ EF60-500 9168 鉄道模型 電気機関車
¥ 8078
津川洋行 Nゲージ 14029 TMC100BS無雪期 2窓 M付 黄色
¥ 8078
落札価格8082円
175 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！