『SoBuy 姿見鏡 全身鏡 全身ミラー 鏡 壁掛け 幅43×高さ77cm 紐調節可能 竹製 飛散防止 おしゃれ 壁掛け鏡 ウォールミラー 玄【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 12分に出品され03月17日 11時 12分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「SoBuy」より引用"
【商品名】
SoBuy 姿見鏡 全身鏡 全身ミラー 鏡 壁掛け 幅43×高さ77cm 紐調節可能 竹製 飛散防止 おしゃれ 壁掛け鏡 ウォールミラー 玄
【商品説明】
・?【しっかりとした作り】枠には耐久性に優れた竹を採用し、美しく硬く耐久性良いです。竹部は天然成分で人体に無害なクリアラッカー塗装を施し、自然な光沢に仕上げました。鏡部分も「飛散防止」加工されています。
・?【北欧＆多用途ウォールミラー】天然素材の美しさを感じ、和室・洋室を問わず、玄関やリビング・寝室などいろんなシーンでお使いいただけます姿見鏡です。さらに、自分のニーズに応じて、ロープの長さを調整できます。メイクする時の壁掛けミラーや、出掛ける前に衣装チェックの全身鏡などいろんな用途があります。
・【サイズ】幅43×高さ74cm
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 51.50 cm
奥行 : 86.50 cm
重量 : 4.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8082円
653 入札履歴
終了
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