『Canon カメラソフトケース CSC-G8 ブラウン CSC-G8BW【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 56分に出品され03月23日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Canon カメラソフトケース CSC-G8 ブラウン CSC-G8BW



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 12.60 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。