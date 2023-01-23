『ブラックロック 100mm -250mm 60kg（20kg×3袋）【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 20時 51分に出品され03月13日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,081円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラックロック 100mm -250mm 60kg（20kg×3袋）



【商品説明】

・【発送地域】本州以外の北海道・沖縄・離島地域へのお届けは対応しておりません。

・材質：砕石（自然石）、薬剤不使用

・産地：岐阜県

・色：ブラック、グレー

・重量：60kg (20kg×3袋)、配送箱：20kg単位のお届け



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。