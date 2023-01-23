『ブラックロック 100mm -250mm 60kg（20kg×3袋）【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 20時 51分に出品され03月13日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,081円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラックロック 100mm -250mm 60kg（20kg×3袋）
【商品説明】
・【発送地域】本州以外の北海道・沖縄・離島地域へのお届けは対応しておりません。
・材質：砕石（自然石）、薬剤不使用
・産地：岐阜県
・色：ブラック、グレー
・重量：60kg (20kg×3袋)、配送箱：20kg単位のお届け
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8081円
761 入札履歴
終了
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