『子供 窓枠 転落 落下 防止 柵 フェンス ガード 突っ張り 式【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 07時 40分に出品され04月01日 07時 40分に終了予定です。即決価格は8,081円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
子供 窓枠 転落 落下 防止 柵 フェンス ガード 突っ張り 式
【商品説明】
・中国製
・付属品：突っ張りボルト×4本，連結ボルト8本
・材質：鋼管、ABS樹脂、シリコン
・重量：7.5kg
・長さ：81-215cm連結可能 高さ：76cm 厚さ：1.5cm 連結間隔6.5cm
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 78.00 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 8.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8081円
100 入札履歴
終了
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