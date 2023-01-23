『【大人気再入荷】ペットカート 折りたたみ 2way 対面式 中型犬 小型犬 猫 多頭 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 動物【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 56分に出品され04月26日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,081円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 材質 カバー：オクスフォード紡績

フレーム：スチール

タイヤ：EVA

本体重量 約7.4kg

耐荷重:20kg

?品尺寸：70×51×93 cm

梱包サイズ:77.5×51×20cm（8.68kg）