『【大人気再入荷】ペットカート 折りたたみ 2way 対面式 中型犬 小型犬 猫 多頭 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 動物【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 56分に出品され04月26日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,081円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質 カバー：オクスフォード紡績
フレーム：スチール
タイヤ：EVA
本体重量 約7.4kg
耐荷重:20kg
?品尺寸：70×51×93 cm
梱包サイズ:77.5×51×20cm（8.68kg）
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落札価格8081円
230 入札履歴
終了
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