『TOMIX Nゲージ 521系近郊電車 3次車 増結セット 2両 98043 鉄道模型 電車【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 09時 14分に出品され03月10日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,080円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ 521系近郊電車 3次車 増結セット 2両 98043 鉄道模型 電車



【商品説明】

・JR西日本商品化許諾申請中

・北陸地区で活躍の521系3次車を製品化。



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。