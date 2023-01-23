2023新モデル猫 水飲み器 ステンレス製 3.2L大容量 自動給水器 多頭飼いも対応 23dB静音 蛇口式設計 4重濾過 静音 循環式 給水器 ペット用 2種類の給水モード【お歳暮】

商品情報

猫用ウォーターサーバーは高品質の食品グレード304ステンレス鋼材で作られおり、ビスフェノールAを含まず、食器洗い機で洗浄でき、プラスチックやセラミックの同類の製品より健康的で、耐久性が高い。



猫用噴水器は活性炭フィルターを搭載し、綿層、活性炭とイオン交換樹脂からなり、四重ろ過システムの構造になっている。臭気の除去や水質の軟質化に効果的である。またフィルタースポンジはペットの毛、垢、食べ物くずを捕捉し、ペットに浄化されたヘルシーな水を提供する。



ウルトラ静音ポンプを搭載したステンレス製猫用噴水器は、30デシベル未満で動作し、ほとんど騒音がない。夜でも、お客様とペットが快適な睡眠をとることができる。また、省エネポンプは5Vと低圧なので、長時間運転しても電力をあまり消費しない。



この3.2L/108ozステンレス製猫用ウォーターサーバーは、猫1匹に約14日間、中小型犬1匹に約8日間の水を供給することができ、複数のペットがいる家庭に最適。よく知られているとおり、流れている水には細菌が少ないので、腎臓病や尿路疾患のリスクを下げることができる。また、ペットの安全のために、定期的に