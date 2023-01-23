『アコースティックギター 17点セット 初心者入門セット 練習ギター 初心者 ソフトケース付き ギター アコギ guitar【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 29分に出品され03月31日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

アコースティックギター 17点セット 初心者入門セット 練習ギター 初心者 ソフトケース付き ギター アコギ guitar



【商品説明】

・「厳選の木材」アコースティックギターの表板や側裏板には、厳選された木材が使われており、素材の選定にもこだわりがあります。表板と側裏板はいくつかの種類の木材を接合することで合成した木材ではなく、伐木したすぐに、乾燥させ、何年間を経った後にやっと手に入れた木材で作られましたため、外見はとてもクラシックで優雅で高級感に溢れます。この木材の特有な特性で、美しくて、心に染みる音色を弾き出しましょう。このギターなら、いつでもどこでも、悲しい時でも嬉しい時でも、綺麗な音色であなたの感



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 98.00 cm

重量 : 2.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。