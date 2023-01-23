『シュワルツコフ BC オイル ローズ トリートメント 1000g レフィル ホワイト 1.0キログラム (x 1)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 14時 17分に出品され03月04日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ (幅×奥行×高さ) :160×75×280

原産国:日本

内容量:1000g