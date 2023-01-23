『ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 19分に出品され03月20日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ペットプロ」より引用"



【商品名】

ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー 黒



【商品説明】

・Country of Origin: Peoples Republic of China

・Product Size (W x D x H): 16.1 x 10.2 x 16.1 inches (41 x 26 x 41

・Weight: 2.0 lbs (0.9 kg)



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。