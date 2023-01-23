『カンタベリー バッグ トートバッグ ライフスタイル メンズ 19【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 23時 22分に出品され05月01日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンタベリー バッグ トートバッグ ライフスタイル メンズ 19



【商品説明】

・ストラップの種類: ダブルハンドル

・タテ35cmxヨコ(上部53cmx底部35cm)xマチ20cm

・ポケットの数:9(外側6/内側3)

・メイン素材: 素材：表地：ナイロン／裏地：ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:880g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 37.79 cm

奥行 : 54.50 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。