『3.5mm - 6.35mm オーディオケーブル 20フィート Yeung Qee ゴールドメッキ 3.5mm 1/8インチ オス - 6.【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 23時 00分に出品され03月09日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】
3.5mm - 6.35mm オーディオケーブル 20フィート Yeung Qee ゴールドメッキ 3.5mm 1/8インチ オス - 6.35mm 1/4インチ オス TRS ステレオオーディオケーブル iPod/ノートパソコン/ホームシアターデバイス/アンプ用 (20フィート/6m)
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