『juicy guitars ジューシーギターズ アコースティックギター 初心者セット 合成樹脂製 JCG-01S/UBL (チューナー/カポ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 03分に出品され03月07日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
juicy guitars ジューシーギターズ アコースティックギター 初心者セット 合成樹脂製 JCG-01S/UBL (チューナー/カポ
【商品説明】
・ボディのあらゆる箇所に合成樹脂を使用したアコースティックギター。木製ギターに比べ衝撃や湿度変化に強く、初めての方にも取り扱いしやすいギターです
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
・合成樹脂製ギターの製造工程上、やむを得ずビビりや弦高が高い等の症状や仕上げの粗さ等が出やすくなっておりますので、予めご了承ください
・弦長が短いことから弦の張力が弱く、ギターが体にフィットしやすいようなボディ加工が施されており、ストレスなく演奏できます
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 97.50 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8079円
386 入札履歴
終了
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