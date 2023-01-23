『ラディウス radius HP-G100BT ワイヤレスイヤホン : Ne Bluetooth対応 ブルートゥース イヤホン 重低音モデル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 44分に出品され04月11日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラディウス radius HP-G100BT ワイヤレスイヤホン : Ne Bluetooth対応 ブルートゥース イヤホン 重低音モデル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 17.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
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落札価格8079円
45 入札履歴
終了
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