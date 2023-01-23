『ふわふわひつじ柄 クウォーターケット (グレー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 17分に出品され04月13日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ふわふわひつじ柄 クウォーターケット (グレー)
【商品説明】
・カラー：ブラウン・グレー
・サイズ：約100×70cm
・生産地：日本（愛知県）
・素材：オーガニックコットン 100%
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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ふわふわひつじ柄 クウォーターケット (グレー)
¥ 8021
落札価格8079円
471 入札履歴
終了
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