『ふわふわひつじ柄 クウォーターケット (グレー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 17分に出品され04月13日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ふわふわひつじ柄 クウォーターケット (グレー)



【商品説明】

・カラー：ブラウン・グレー

・サイズ：約100×70cm

・生産地：日本（愛知県）

・素材：オーガニックコットン 100%



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。