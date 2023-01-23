『JPFASHIONING犬 食器 ペット食器スタンド 餌皿 猫 ペット食器台 ペット用食器 ペットダブボウルスタンド 犬食器ステンレス ペッ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 09時 12分に出品され04月07日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JPFASHIONING犬 食器 ペット食器スタンド 餌皿 猫 ペット食器台 ペット用食器 ペットダブボウルスタンド 犬食器ステンレス ペッ
【商品説明】
・M：6.53 L×8.66W×10.62 H、L:19.68 L×10.23W×13.77H.重量：2Kg
・材料：錬鉄のベーキングニスとステンレス鋼のボール
・滑り止め:ボウルが転倒したり移動したり予防できます。
・衛生：高架のデザインはフード や水のこぼれを防止し、室内の衛生を清潔に保ちます。
・２つのボウル:水用とエサ用の皿があって、飲食と水飲み二重の需要を満足できる。
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 54.00 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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433 入札履歴
終了
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