『JPFASHIONING犬 食器 ペット食器スタンド 餌皿 猫 ペット食器台 ペット用食器 ペットダブボウルスタンド 犬食器ステンレス ペッ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 09時 12分に出品され04月07日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JPFASHIONING犬 食器 ペット食器スタンド 餌皿 猫 ペット食器台 ペット用食器 ペットダブボウルスタンド 犬食器ステンレス ペッ



【商品説明】

・M：6.53 L×8.66W×10.62 H、L:19.68 L×10.23W×13.77H.重量：2Kg

・材料：錬鉄のベーキングニスとステンレス鋼のボール

・滑り止め:ボウルが転倒したり移動したり予防できます。

・衛生：高架のデザインはフード や水のこぼれを防止し、室内の衛生を清潔に保ちます。

・２つのボウル:水用とエサ用の皿があって、飲食と水飲み二重の需要を満足できる。



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。