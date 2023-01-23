『ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック バンドリ ガールズバンドパーティ 5th Anniversary BOX【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 00時 06分に出品され03月04日 00時 06分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック バンドリ ガールズバンドパーティ 5th Anniversary BOX



【商品説明】

・(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ヴァイスシュヴァルツ

ブースターパック

バンドリ

ガールズバンドパーティ

5th

Anniversary

BOX