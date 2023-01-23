『テレストレーション (Telestrations) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 17時 51分に出品され04月28日 17時 51分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テレストレーション (Telestrations) ボードゲーム
【商品説明】
・メーカー: USAopoly
・対象年齢: 12 歳以上
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 25.30 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8078円
584 入札履歴
終了
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