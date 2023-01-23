『テレストレーション (Telestrations) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 17時 51分に出品され04月28日 17時 51分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テレストレーション (Telestrations) ボードゲーム



【商品説明】

・メーカー: USAopoly

・対象年齢: 12 歳以上



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 25.30 cm

奥行 : 25.50 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ テレストレーション

(Telestrations)

ボードゲーム